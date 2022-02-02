Дизайн несложного лендинга

Нужно создать интерактивный или неинтерактивный, но хорошо продуманный прототип лендинга и написать для него тексты. На основании прототипа будет делаться дизайн. Желательно сделать в Figma. 10-15 экранов - моб версия в первую очередь у нас 87% трафика с мобильных ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется помощь в разработке дизайна для ленднига сантехники (Figma/PSD).
Всего 6 блоков. Несложный дизайн, но нужно сделать красиво и современно.
Пример есть. Начать работу можно сразу.
В своей заявке обязательно укажите ссылку на ваше портфолио.
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