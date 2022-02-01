Требуется сделать редизайн двух страниц сайт

Дизайн сайтовЗакрыт32 заявки909 просмотров
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Коллеги, Добрый день! 

Требуется сделать редизайн двух страниц сайта для интернет-трансляции. Сайт и страница должны быть полностью адаптивные. 

Страница 1. Главная страница, присутствует несколько кнопок, несколько логотипов, слайдер. Страница должны быть БЕЗ скрола. 

Страниц 2. Страница трансляции. Присутствует сам плеер, программа трансляции, несколько кнопок, логотипов. Страница должны быть БЕЗ скрола. 

Макеты старых страниц скину для примера исполнителям с отзывами. 

Требуется изменить цвет, дизайн, убрать присутствие спортсменов. 

2 года назад
afle
34 годаИзраиль
15 лет в сервисе
Был
19 дней назад
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