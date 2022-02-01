Требуется сделать редизайн двух страниц сайт

Необходимо отрисовать в figma несколько экранов для страницы оплаты через банковскую карту/Apple pay/Google pay/С мобильного телефона. Нужны детально проработанные мобильная и десктопные версии.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Коллеги, Добрый день!
Требуется сделать редизайн двух страниц сайта для интернет-трансляции. Сайт и страница должны быть полностью адаптивные.
Страница 1. Главная страница, присутствует несколько кнопок, несколько логотипов, слайдер. Страница должны быть БЕЗ скрола.
Страниц 2. Страница трансляции. Присутствует сам плеер, программа трансляции, несколько кнопок, логотипов. Страница должны быть БЕЗ скрола.
Макеты старых страниц скину для примера исполнителям с отзывами.
Требуется изменить цвет, дизайн, убрать присутствие спортсменов.
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