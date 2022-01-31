Разработка дизайна главной и внутрених страниц

Привет! Нам нужно создать дизайн для нашего сайта, который должен быть ориентирован на местный ИТ-рынок. Мы ищем опытных людей, хорошо знающих местный рынок, и людей которые ранее делали подобные веб-сайты. Пример веб-сайта - ﻿https://gruntwork.io/ Веб сайт примерно на ...