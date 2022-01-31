Требуется помощь в расстановке элементов в блоке

Приступить необходимо прямо сейчас, задача супер быстрая, ничего дизайнить не надo, можно схематично.

В главном (единственном) блоке присутствует калькулятор (уже задизайнен) и 4 пакета "услуг" + заголовок. Необходимо все это расположить, что выглядело красиво. В личку пришлю материалы