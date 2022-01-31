Требуется помощь в расстановке элементов в блоке

$5
Дизайн сайтовЗавершен11 заявок604 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Приступить необходимо прямо сейчас, задача супер быстрая, ничего дизайнить не надo, можно схематично.

В главном (единственном) блоке присутствует калькулятор (уже задизайнен) и 4 пакета "услуг" + заголовок. Необходимо все это расположить, что выглядело красиво. В личку пришлю материалы

2 года назад
martimof
30 летРоссия
2 года в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
ansnorayr
Норо 
23 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
2 года назад
$5
1 день
Отличный исполнитель, сразу приступил к задаче, выполнил все быстро и качественно) Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Отличная заказчица.Всем рекомендую!!
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