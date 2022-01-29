Редизайн интернет магазина

Сотрудничаем в первый раз , но тот случай когда буду рекомендовать друзьям ! Виталий отличный специалист , я сам не понимал как получится , но результат превзошел ожидания! Отдельно порадовал настрой и желание разобраться в задаче! Всегда на связи , что очень важно для меня! Однозначно рекомендую, приятно работать!