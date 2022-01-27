Лендинг для ремонтной компании

Нужно сделать дизайн для простого лендинга по примеру. Задача простая, бюджет соответственный. Пишите стоимость в рублях.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен простой рабочий дизайн для 1-страничного ленда для ремонтного агентства.
Скромный и недорогой, но со вкусом.
Тексты все готовые есть, предоставим.
По времени: осталось 2 недели.
По оплате: пишите, договоримся
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