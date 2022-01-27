Сделать дизайн лендинга

$90
Дизайн сайтовЗакрыт47 заявок1063 просмотра
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Нужен дизайн сайта для кондитерской студии, пк и мобали версии, в тз все расписал https://docs.google.com/document/d/1eCaHxeUOhdbjJkxhhO0wXJNUg_ZX6Gjih9bbg4BbZU4/edit?usp=sharing

Готов дать 75 - 100 долларов

Дизайн лендинга
2 года назад
rex11
33 годаБеларусь
3 года в сервисе
Был
14 дней назад
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