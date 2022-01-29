Адаптивный дизайн лендинга по продаже теплообменника.

Дизайн сайтовЗавершен11 заявок708 просмотров
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Описание: нужен изящный, современный дизайн. Желательно подобрать красивые анимации по теме. Хотелось бы видеть следующие блоки: преимущества, как мы работаем, отзывы, описание продукта, частые вопросы, форму для обратной связи.

Дизайн лендинга
2 года назад
ferucci
32 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
anna_bekreneva
19 летРоссия
2 года в сервисе
Была
месяц назад
2 года назад
$60
2 дня
RUB
Видно, что Анна специалист в своей сфере! Потенциальный заказчик не до конца понимал чего в итоге он хочет, не было технического задания. Анна помогла во всём разобраться, разработала прототип, объяснила свои решения. При этом уложилась в дедлайн. Дизайн нам понравился, правок не было. В будущем обязательно буду обращаться к этому специалисту!
Было очень приятно работать. Заказчик прислушивался к советам и предложениям по улучшению дизайна. Спасибо за заказ!)
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