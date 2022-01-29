Адаптивный дизайн лендинга по продаже теплообменника.

Видно, что Анна специалист в своей сфере! Потенциальный заказчик не до конца понимал чего в итоге он хочет, не было технического задания. Анна помогла во всём разобраться, разработала прототип, объяснила свои решения. При этом уложилась в дедлайн. Дизайн нам понравился, правок не было. В будущем обязательно буду обращаться к этому специалисту!