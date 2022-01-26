Разработать Google Style дизайн в Figma

Предметная область:

Мы разрабатываем веб-приложение «ФотоБанк», которое представляет информационную систему, где пользователь по ссылке переходит в альбом, выбирает понравившиеся фотографии в корзину и оформляет заказ.

Далее к пользователю на почту приходит инвойс (счет) к оплате. После оплаты фотограф связывается с покупателем.

Фирма продает фотографии как в цифровом формат, так и отправляет в напечатанном виде по почте.

Целевая аудитория: мужчины/женщины 30-55 лет, которые обычно покупают фотографии своих детей со школьных или спортивных мероприятий

Что нужно сделать:

Главная страница

Страница категорий (портреты, фото с друзьями, фото класса и тп)

Страница альбома

Страница оформления заказа (возможно это будет поп-ап)

Страница подтверждения заказа (возможно это будет поп-ап)

Страница политики конфиденциальности

Шаблон инвойса (счета) к оплате, который отправляется по email

На данный момент у нас уже есть работающий сайт ﻿, но его дизайн нас не устраивает. Поэтому мы хотим его переработать, начиная с дизайна в

Присылайте свои заявки и портфолио (если есть), мы с радостью рассмотрим. Готовы воспользоваться одним из Ваших кейсов с какими-то переработками.

Главная страница (Визитка):

Имя фотографа

Контакты

Примеры работы

Ссылка на страницу политики конфиденциальности

Гео

Форма связи по email

Название альбома

Категории в альбоме (портреты, фото с друзьями, фото класса и тп)

Корзина в видном месте

Фотографии с возможностью увеличить её и добавить в корзину

Корзина в видном месте

Более подробно можно обсудить лично.