Разработать Google Style дизайн в Figma

Дизайн сайтовЗакрыт21 заявка845 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Предметная область:

Мы разрабатываем веб-приложение «ФотоБанк», которое представляет информационную систему, где пользователь по ссылке переходит в альбом, выбирает понравившиеся фотографии в корзину и оформляет заказ.

Далее к пользователю на почту приходит инвойс (счет) к оплате. После оплаты фотограф связывается с покупателем.

 Фирма продает фотографии как в цифровом формат, так и отправляет в напечатанном виде по почте.

Целевая аудитория: мужчины/женщины 30-55 лет, которые обычно покупают фотографии своих детей со школьных или спортивных мероприятий

Что нужно сделать:

  • Главная страница
  • Страница категорий (портреты, фото с друзьями, фото класса и тп)
  • Страница альбома
  • Страница оформления заказа (возможно это будет поп-ап)
  • Страница подтверждения заказа (возможно это будет поп-ап)
  • Страница политики конфиденциальности
  • Шаблон инвойса (счета) к оплате, который отправляется по email
На данный момент у нас уже есть работающий сайт﻿, но его дизайн нас не устраивает. Поэтому мы хотим его переработать, начиная с дизайна в Google Style - простой, удобный, а главное адаптивный под десктопную и мобильную версии сайта.

Присылайте свои заявки и портфолио (если есть), мы с радостью рассмотрим. Готовы воспользоваться одним из Ваших кейсов с какими-то переработками.

Главная страница (Визитка):

  • Имя фотографа
  • Контакты
  • Примеры работы
  • Ссылка на страницу политики конфиденциальности
  • Гео
  • Форма связи по email
Страница категорий в альбоме (1-ый шаг):

  • Название альбома
  • Категории в альбоме (портреты, фото с друзьями, фото класса и тп)
  • Корзина в видном месте
Страница с фотографиями альбома (2-ой шаг):

  • Фотографии с возможностью увеличить её и добавить в корзину
  • Корзина в видном месте
Более подробно можно обсудить лично.
Figma
2 года назад
guest_16431848673566
2 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта по строительной тематике

    Нужен дизайн сайта. Предоставляю прототип главной страницы. Нужно его отрисовать. Пишите пожалуйста цены за главную страницу. По доп. страницам цену не включайте, просто напишите сколько будет стоить отрисовка отдельных страниц. Если есть вопросы пишите.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов52 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Оформление вечных сторисов в Инстаграм

    Необходимо откорректировать/заменить вечные сторисы для аккаунта медицинского учреждения. Набор сторисов, фото, текст для размещения есть, необходимо оформить их в корпоративном стиле компании (цвет, шрифт, нанесение лого при необходимости), для некоторых - заменить обложки. Сейчас сторисы ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Веб-дизайнер для по проектного сотрудничества с веб-студией

    Ищем дизайнера для по проектного сотрудничества с веб-студией. Работа напрямую с менеджером проектов веб-студии, не посредник. Работа удаленная. Заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве. С нашей стороны гарантируем своевременную оплату и объем работы. [b] Требования:[/b] - ...

    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Дизайн сайта

    Нужно нарисовать дизайн сайта в figma мобильная версия, версия для планшета и для десктопа Список страниц пока еще обсуждается, примерно 5-10 Так как сроки поджимают, то решили уже стартовать с главной, остальное в процессе подтянется. По главной странице: есть ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов59 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать презентацию на 10 слайдов

    $130

    ЗАДАЧА Сделать презентацию для проекта 10 слайдов. Нужен PDF У проекта уже есть свой фирменный стиль. Отдельного брендбука нет, но есть макет сайта и моб приложения. Структура (содержание) слайдов уже есть. Текста пока нет.Финальный текст будет написан ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Дизайн-макет лендинга (личная страница, портфолио)

    $140

    Необходим дизайн-макет личной страницы. Десктоп + мобильная версия. [b]Верхнее меню [/b] [b]Первый экран [/b] Личное фото + заголовок + короткий текст + ссылки на соц.сети + кнопка с призывом к действию [b]Второй экран [/b] Текст + видео [b]Третий экран [/b] Список из 4-5 однотипных блоков с заголовком ...

    Дизайн сайтов64 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Дизайн сайта на битриксе

    Обновить дизайн сайта на битриксе, оплата по договоренности. Хотелось увидеть свежий дизайн. Продающие баннеры. Есть брендбук, но можно отступить от него в пользу дизайна. Примеры сайтов которые нравятся предоставлю.  Дизайн и верстка. Возможен ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    2 года назад