Разработать Google Style дизайн в Figma

Нужен дизайн сайта. Предоставляю прототип главной страницы. Нужно его отрисовать. Пишите пожалуйста цены за главную страницу. По доп. страницам цену не включайте, просто напишите сколько будет стоить отрисовка отдельных страниц. Если есть вопросы пишите.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Предметная область:
Мы разрабатываем веб-приложение «ФотоБанк», которое представляет информационную систему, где пользователь по ссылке переходит в альбом, выбирает понравившиеся фотографии в корзину и оформляет заказ.
Далее к пользователю на почту приходит инвойс (счет) к оплате. После оплаты фотограф связывается с покупателем.
Фирма продает фотографии как в цифровом формат, так и отправляет в напечатанном виде по почте.
Целевая аудитория: мужчины/женщины 30-55 лет, которые обычно покупают фотографии своих детей со школьных или спортивных мероприятий
Что нужно сделать:
- Главная страница
- Страница категорий (портреты, фото с друзьями, фото класса и тп)
- Страница альбома
- Страница оформления заказа (возможно это будет поп-ап)
- Страница подтверждения заказа (возможно это будет поп-ап)
- Страница политики конфиденциальности
- Шаблон инвойса (счета) к оплате, который отправляется по email
Присылайте свои заявки и портфолио (если есть), мы с радостью рассмотрим. Готовы воспользоваться одним из Ваших кейсов с какими-то переработками.
Главная страница (Визитка):
- Имя фотографа
- Контакты
- Примеры работы
- Ссылка на страницу политики конфиденциальности
- Гео
- Форма связи по email
- Название альбома
- Категории в альбоме (портреты, фото с друзьями, фото класса и тп)
- Корзина в видном месте
- Фотографии с возможностью увеличить её и добавить в корзину
- Корзина в видном месте
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов52 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо откорректировать/заменить вечные сторисы для аккаунта медицинского учреждения. Набор сторисов, фото, текст для размещения есть, необходимо оформить их в корпоративном стиле компании (цвет, шрифт, нанесение лого при необходимости), для некоторых - заменить обложки. Сейчас сторисы ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен2 года назад
Ищем дизайнера для по проектного сотрудничества с веб-студией. Работа напрямую с менеджером проектов веб-студии, не посредник. Работа удаленная. Заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве. С нашей стороны гарантируем своевременную оплату и объем работы. [b] Требования:[/b] - ...Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно нарисовать дизайн сайта в figma мобильная версия, версия для планшета и для десктопа Список страниц пока еще обсуждается, примерно 5-10 Так как сроки поджимают, то решили уже стартовать с главной, остальное в процессе подтянется. По главной странице: есть ...Дизайн сайтов59 заявокЗакрыт2 года назад
- $130
ЗАДАЧА Сделать презентацию для проекта 10 слайдов. Нужен PDF У проекта уже есть свой фирменный стиль. Отдельного брендбука нет, но есть макет сайта и моб приложения. Структура (содержание) слайдов уже есть. Текста пока нет.Финальный текст будет написан ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт2 года назад
- $140
Необходим дизайн-макет личной страницы. Десктоп + мобильная версия. [b]Верхнее меню [/b] [b]Первый экран [/b] Личное фото + заголовок + короткий текст + ссылки на соц.сети + кнопка с призывом к действию [b]Второй экран [/b] Текст + видео [b]Третий экран [/b] Список из 4-5 однотипных блоков с заголовком ...Дизайн сайтов64 заявкиЗакрыт2 года назад
Сделать дизайн для подарочных носковДизайн сайтов17 заявокЗакрыт2 года назад
Обновить дизайн сайта на битриксе, оплата по договоренности. Хотелось увидеть свежий дизайн. Продающие баннеры. Есть брендбук, но можно отступить от него в пользу дизайна. Примеры сайтов которые нравятся предоставлю. Дизайн и верстка. Возможен ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт2 года назад
● Главная страница Кнопки перехода к страницам Регистрация и Вход ● Страница Регистрация Форма для регистрации ● ...Дизайн сайтов34 заявкиЗакрыт2 года назад