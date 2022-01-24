Доброго времени суток! Необходимо перенести шаблоны меню из photoshop во встроенный в нашем веб-программном обеспечении графический редактор Canvas ( работает аналогично с figma / photoshop - только с меньшим функционалом и пока еще сыроват) 14 шаблонов (в ...
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Сделать дизайн для подарочных носков
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