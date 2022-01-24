Требуется доработка шапки сайта (есть фоновая картинка, кнопки меню, нужно на этот фон наложить логотип, телефон + адрес, определиться с цветом кнопок). Во вложении фоновая картинка с кнопками (сейчас примерно так на нашем сайте), а также ...