Нужно нарисовать шапку для нового сайта

Дизайн сайтовЗавершен29 заявок778 просмотров
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Нужно нарисовать шапку для нового сайта по продаже музыкальных инструментов так как все остальные блоки для сайта уже сделаны. Шапку сайта хотелось бы адаптировать под мобильные устройства и планшеты.  Подробное ТЗ отправлю исполнителю.

2 года назад
danil1648
44 годаУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
lerchkaa
26 летУкраина
4 года в сервисе
Была
год назад
2 года назад
$20
1 день
UAH
Выполнила заказ быстро и качественно. Оригинально подошла к выполнению задачи. Шапка отлично вписалась в стилистику сайта. Рекомендую
Отличный заказчик, ТЗ было подробным и понятным, быстро справились с задачей