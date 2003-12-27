Проектирую современный дизайн сайтов с простой и логичной структурой.

Приветствую!

Меня зовут Анна, мне 18 лет и я из Казахстана. Я прошла обучение в одной из лучших студий СНГ — UPROCK. Я разрабатываю простую и понятную структуру сайта с удобной навигацией и интуитивно понятным пользовательским интерфейсом. В своей работе я опираюсь на логику и обосновываю свои решения.

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Ход моей работы:

1. Я предоставляю вам бриф на разработку вашего сайта. На этом шаге мы утверждаем всю необходимую информацию для разработки: контактную информацию, данные о компании и пользователях, о проекте и материалы для сайта, устанавливаем окончательную сумму и сроки.

2. Мы утверждаем задачу, которую я должна сделать в Техническом задании. То есть структуру сайта, цель и структуру страниц.

3. Я провожу аналитическую работу:

-анализирую сферу, для которой делаю дизайн

-конкурентный анализ (изучаю сайты других компаний в этой сфере- какие ошибки они допустили или наоборот подмечаю хорошие решения, и на основе этого делаю выводы.

-визуальное исследование (цвета, шрифты,сетки, формы, стиль)

4. Разрабатываю фукциональный прототип

5. Финализирую десктопную версию и подготавливаю адаптивную версию для всех разрешений

На каждом шаге я присылаю вам сделанную работу и после того как вы одобрите ее, я иду дальше.

Связаться со мной можно через:

Почта: [email protected]

Телеграм: https://t.me/annajuun

Важным для меня является помочь бизнесу моего клиента и донести нужную информацию пользователю как можно удобнее для него.