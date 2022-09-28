Здравствуйте!
Меня зовут Валентин, я занимаюсь Веб-дизайном.
Помогу вам в оформлении Вашего бизнеса.
Ведь хороший дизайн может выделить Вас среди конкурентов и привлечь к себе внимание новой аудитории.
Также у меня имеются навыки маркетинга, так что Ваш дизайн будет не только красивым, но и продающим.
Над чем мы можем с Вами поработать?
• Создание лендинга
• Создание приложений
• Создание креативов/баннеров для таргета в соц сетях
• Создание гайда или чек-листа
• Создание презентации
• Дизайн визитки, буклета, сертификата и другой печатной продукции
• Детальный прототип всей структуры с roadmp
Мои основные принципы в работе:
• На связи с Вами 24/7
• Каждый этап работы согласовываем
• Все проекты разрабатываются индивидуально, никаких шаблонов
С удовольствием отвечу на Ваши вопросы. :)
Портфолио
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