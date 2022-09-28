Здравствуйте!

Меня зовут Валентин, я занимаюсь Веб-дизайном.

Помогу вам в оформлении Вашего бизнеса.

Ведь хороший дизайн может выделить Вас среди конкурентов и привлечь к себе внимание новой аудитории.

Также у меня имеются навыки маркетинга, так что Ваш дизайн будет не только красивым, но и продающим.

Над чем мы можем с Вами поработать?

• Создание лендинга

• Создание приложений

• Создание креативов/баннеров для таргета в соц сетях

• Создание гайда или чек-листа

• Создание презентации

• Дизайн визитки, буклета, сертификата и другой печатной продукции

• Детальный прототип всей структуры с roadmp

Мои основные принципы в работе:

• На связи с Вами 24/7

• Каждый этап работы согласовываем

• Все проекты разрабатываются индивидуально, никаких шаблонов

С удовольствием отвечу на Ваши вопросы. :)