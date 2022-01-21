Нужно перерисовать шапку уже существующего сайта

Дизайн сайтовЗавершен8 заявок577 просмотров
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Нужно перерисовать шапку  уже существующего сайта. Тз примерное: сайт существует давно и по этой причине не совсем адаптирован под мобильные устройства.  Нужно перерисовать шапку на сайте под требования и предоставить и PSD для этого сайта.  Программист есть свой, который уже все реализует на сайте. Нужна работа дизайнера, больше ничего.

2 года назад
guest_16427696825888
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
roberto233
Михаил 
22 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
2 года назад
$20
1 день
UAH
Заказ выполнен в сжатые сроки и по качеству выполнения вопросов нет. Рекомендую.
Хороший заказчик! Понравилось сотрудничать. Оплата в срок. Надеюсь на дальнейшую работу.
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