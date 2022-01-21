[b]Задача[/b] Нужна консультация веб специалистов: веб дизайнеров и верстальщиков, имеющих опыт верстки HTML и использования конструкторов сайта. Задача - создать страницу на выбор в конструкторе для Windows или Mac OS и дать рекомендации по его ...
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Важный момент! Работу нужно сделать сегодня, там на мин 30 работы, ориентировочно.
Нужно перерисовать шапку уже существующего сайта. Тз примерное: сайт существует давно и по этой причине не совсем адаптирован под мобильные устройства. Нужно перерисовать шапку на сайте под требования и предоставить и PSD для этого сайта. Программист есть свой, который уже все реализует на сайте. Нужна работа дизайнера, больше ничего.
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