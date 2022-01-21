Редизайн сайта на тильде

Есть сайт нужно сделать дизайн по его подобию, почти скопировать на процентов 70-90%. Дизайн пк и мобильной версии, сделать можно в фигме или фотошопе, в тз подробно все расписал https://docs.google.com/document/d/1DpdD9KLSC_AMK7u464Hn4Lcq7Ss82awopmmIZol_fSg/edit?usp=sharing Стоимость указал за которую готов сотрудничать. Срок ...