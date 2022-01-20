Необходимо создать уникальный и современный дизайн для сайта, при этом не забыть от цели - приносить заявки на услуги.

Основное направление компании - услуги по оформлению виз.Нужен человек, который сможет нарисовать несколько шаблонов для ПК и мобильных и подготовить все картинки для верстки на тильде, если сможете сверстать сами, будет идеально.

Сайт будет состоять из множества страниц, но шаблона будет 3.

1 – Общий шаблонПримерная структура шаблона- шапка;

- картинка с офером;

- какие-то общепринятые блоки с «преимуществами», порядком работы с нами и тд;

- отзывы;

- график работы;

- контакты;

- подвал;

2 - Шаблон под страну, в которую можно получить несколько типов виз

Примерная структура шаблона

- шапка;

- ассоциативная картинка под конкретную страну;

- информация о возможных типах виз, стоимость, описание страны, необходимые документы и тд- какие-то общепринятые блоки с «преимуществами», порядком работы с нами и тд;

(под вопросом)- отзывы;

- график работы;

- контакты;

- подвал;

3 - Шаблон под страну, в которой нет вариантов по типам виз

Примерная структура шаблона

- шапка;

- ассоциативная картинка под конкретную страну;

- информация о стоимости, описание страны, необходимые документы и тд

- какие-то общепринятые блоки с «преимуществами», порядком работы с нами и тд; (под вопросом)

- отзывы;

- график работы;

- контакты;

- подвал;

Конкретный список стран, для которых нужно будет подобрать картинки - Польша, Литва, Латвия, Эстония, Германия, Франция, Италия, Испания, Греция, Нидерланды, Венгрия, Чехия, Австрия Румыния, Болгария, Кипр, Британия, Доминикана, Мексика, США Индонезия, Таиланд, Индия, Египет, ЮАР

Жду ваши отклики. Предпочтение будет отдаваться тем, кто сразу предлагает концепцию работы (пример подобного сайта, дизайн)