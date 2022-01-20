Дизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт34 заявки908 просмотров
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Необходимо создать уникальный и современный дизайн для сайта, при этом не забыть от цели - приносить заявки на услуги.

Основное направление компании - услуги по оформлению виз.Нужен человек, который сможет нарисовать несколько шаблонов для ПК и мобильных и подготовить все картинки для верстки на тильде, если сможете сверстать сами, будет идеально.

Сайт будет состоять из множества страниц, но шаблона будет 3.

1 – Общий шаблонПримерная структура шаблона- шапка;

- картинка с офером;

- какие-то общепринятые блоки с «преимуществами», порядком работы с нами и тд;

- отзывы;

- график работы;

- контакты;

- подвал;

2 - Шаблон под страну, в которую можно получить несколько типов виз

Примерная структура шаблона

- шапка;

- ассоциативная картинка под конкретную страну;

- информация о возможных типах виз, стоимость, описание страны, необходимые документы и тд- какие-то общепринятые блоки с «преимуществами», порядком работы с нами и тд;

(под вопросом)- отзывы;

- график работы;

- контакты;

- подвал;

3 - Шаблон под страну, в которой нет вариантов по типам виз

Примерная структура шаблона

- шапка;

- ассоциативная картинка под конкретную страну;

- информация о стоимости, описание страны, необходимые документы и тд

- какие-то общепринятые блоки с «преимуществами», порядком работы с нами и тд; (под вопросом)

- отзывы;

- график работы;

- контакты;

- подвал;

Конкретный список стран, для которых нужно будет подобрать картинки - Польша, Литва, Латвия, Эстония, Германия, Франция, Италия, Испания, Греция, Нидерланды, Венгрия, Чехия, Австрия Румыния, Болгария, Кипр, Британия, Доминикана, Мексика, США Индонезия, Таиланд, Индия, Египет, ЮАР

Жду ваши отклики. Предпочтение будет отдаваться тем, кто сразу предлагает концепцию работы (пример подобного сайта, дизайн)

Дизайн сайта
2 года назад
vanillaa
24 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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