Создать 2 красивые страницы с комм. предложением в заданной стилистике

Нужно разработать две визуально привлекательные страницы (вектор) для последующей верстки на сайт.

Первая на основе текстовых материалов с первых двух скриншотов + визуально усилить рамками, иконками и т.п.

Вторая на основе имеющейся (скриншот 3), но нужно довести до ума, добавить несколько картинок, иконок и текста.

Нужно будет подыскать еще несколько подходящих иконок на манер уже имеющихся.

Укажите пожалуйста в отклике стоимость и примерное время выполнения.