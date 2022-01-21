Создать 2 красивые страницы с комм. предложением в заданной стилистике

Дизайн сайтовЗавершен15 заявок713 просмотров
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Нужно разработать две визуально привлекательные страницы (вектор) для последующей верстки на сайт.

Первая на основе текстовых материалов с первых двух скриншотов + визуально усилить рамками, иконками и т.п.

Вторая на основе имеющейся (скриншот 3), но нужно довести до ума, добавить несколько картинок, иконок и текста.

Нужно будет подыскать еще несколько подходящих иконок на манер уже имеющихся.

Укажите пожалуйста в отклике стоимость и примерное время выполнения.

2 года назад
dreamer2
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Ptiich
27 летЧерногория
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
2 года назад
$70
2 дня
Спасибо Валерии за отличную работу. Профессионально, но в то же время творчески и чрезвычайно оперативно!
Аркадий прекрасный заказчик! Было приятно коммуницировать и в целом сотрудничать ;) С оплатой вообще без вопросов, все оперативно) Рекомендую однозначно!
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