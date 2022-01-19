Нужен дизайн сайта

Здравствуйте, необходимо нарисовать сайт для вебинаров на 6 разных темм, От вас стоимость, сроки (идеально 1 неделя) и контакты для связи. Можете описать процесс предстоящей работы. Спасибо

Темы вебинаров

1. Почему взрослые не понимают подростков Как вести себя с подростками

2. Как понравиться девушке как влюбить девушку

3. Что на самом деле меняет жизнь Как легко стать успешным

4. Как повысить самооценку и выйти из депресии

5. Проффесиональное мышление

6. Как влюбить в себя любого мужчину / Как устроена мужская любовь. Как мужчина любит и влюбляется / Почему не нужно быть удобной женщиной в отношениях? / Женские ошибки в отношениях С МУЖЧИНОЙ. Как его понять?