Нужен дизайн сайта

Дизайн сайтовЗавершен6 заявок471 просмотр
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Здравствуйте, необходимо нарисовать сайт для вебинаров на 6 разных темм, От вас стоимость, сроки (идеально 1 неделя) и контакты для связи. Можете описать процесс предстоящей работы. Спасибо

Темы вебинаров

1. Почему взрослые не понимают подростков Как вести себя с подростками

2. Как понравиться девушке как влюбить девушку

3. Что на самом деле меняет жизнь Как легко стать успешным

4. Как повысить самооценку и выйти из депресии

5. Проффесиональное мышление

6. Как влюбить в себя любого мужчину / Как устроена мужская любовь. Как мужчина любит и влюбляется / Почему не нужно быть удобной женщиной в отношениях? / Женские ошибки в отношениях С МУЖЧИНОЙ. Как его понять?

Дизайн сайта
2 года назад
Vahe_001
30 летАрмения
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
alexeewq
26 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
2 года назад
$100
5 дней
Отлично справился с работой в сроки и качественно!!! Спасибо Рекамендую
Ваге - отличный заказчик. Чётко поставил задачу, всегда на связи по всем вопросам. Приятно было работать, всем рекомендую! Насчёт оплаты - 5 балов. Всё чётко в срок. Спасибо большое за интересный проект!