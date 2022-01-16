Нужно сделать дизайн 2 блоков для сайта, ссылку на сайт предоставлю кандидату Дизайн нужно сделать таким образом, чтобы он вписывался в общую картину сайта. Для тех, кто шарит в дизайне, дел буквально на 5 минут!
Доделать кликабельный прототип в Figma моб. приложения и сайта-сегодня
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Доделать кликабельный прототип в Figma моб. приложения и сайта-сегодня
Большая часть работ готова, нужно привести в порядок внешний вид и добавить пару экранов
Бюджет 25$ Сроки завтра к 11-00 по мск
Оплата после завершения работ по проекту
Работы на 2-3 часа
Оставляйте ваш телеграмм
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