Участие в оплачиваемом опросе на тему ПО для дизайнеров

Приглашаем диджитал дизайнеров принять участие в оплачиваемом опросе на тему софта для дизайна.

Мы - компания Юзетикс и мы занимаемся исследованиями пользовательского опыта. В этом исследовании совместно с коллегами из FoolProof мы работаем над тем, чтобы сделать описания продуктов для дизайна понятными и интересными.

Мы платим 3000 рублей за полуторачасовое интервью. Чтобы принять участие, нужно заполнить отборочную анкету https://survey.alchemer.com/s3/6693353/Design-CPros-RU

Мы стремимся найти участников с как можно более разным опытом. Если вы нам подходите - мы с вами свяжемся в течение одного-двух дней.

Заполнение анкеты не гарантирует, что мы выберем именно вас, но шансы велики, потому что этот проект срочный: интервью пройдут 20 и 21 января.