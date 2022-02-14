Создать сайт. Доделать незавершенный проект.

Дизайн сайтовЗавершен20 заявок733 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

https://test.poolglass.ru

Первый раздел Шапка:

выставляю кнопки по хронологии размещения:

1) О нас

2) Продукция

3) Товары

4) Статьи

5) Наши проекты

6) Контакты

также в шапке разместить: почту, телефон, инстаграм, ютуб

Шапка: черный фон, кнопки белого цвета

Второй раздел фото наших работ слайды

Третий раздел О компании короткий текст с кликабельными словами продукции

Четвертый раздел Продукция слайды листаются (фото+короткое название продукции)

Пятый раздел Наши проекты слайды листаются (фото+короткое название проектов)

Шестой раздел Партнеры в регионах

Седьмой раздел футер

Работа не доделана, особенно по части дизайна .  Нужна команда доделать , и создать еще пяток подобных продуктов.

2 года назад
TilusSD45
Дмитрий 
48 летРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
goroobets
21 годУкраина
3 года в сервисе
Была
5 месяцев назад
2 года назад
$200
24 дня
UAH
Поставил на молодость и не ошибся, Для меня вообще первый проект по дизайну сайта с удаленным дизайнером, Наталья, очень хорошо все обьяснила, легко коммуницировали, постоянно работали с пожеланиями, и в итоге получили то, что хотели. Спасибо, будем работать еще.
Была очень рада работать над таким интересным проектом! Заказчики всегда были на связи, предоставили чёткое задание, вовремя оплатили работу, да и в целом очень приятные в общении люди. Спасибо за такой опыт, буду рада помощь ещё!
  • Похожие заказы

  • Дизайн веб-сайта

    [b]Здравствуйте фрилансеры![/b] Нужно сделать дизайн для веб-сайта по существующему ТЗ. Дизайн сделать нужно для главной и 2-х внутренних страниц. [b]От вас требуется:[/b] 1. Написать цену и сроки стандартного хорошего дизайна сайта который вы делаете 2. На чем будете делать, либо ...

    Дизайн сайтов51 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Дизайн инфографика

    Нужно сделать уникальный, дизайн с инфографикой  на фото товаров , для продаж в интернете (маркетплейсах)

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Требуется дизайнер для интервью

    Нужен дизайнер для интервью длительность 30 минут. Интервью будет производиться для маркетингового исследования касательно образовательного продукта. Тематика "Как зарабатывать на разработки лендингов для инфобизнеса". Требуются люди которые развиваются в направлении разработки лендингов на Тильде, либо ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Дизайн сайта

    $20

    Привет. Есть нарисованный на бумаге макет/ Необходимо нарисовать дизайн в фигме. Рисуем в стиле минимализм. Можно взять готовый шаблон и нарисовать на основании него. Тематика похудение и программы для похудения. Хочу вложится в 20 долларов. ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Прототип-макет и текста для корпоративного сайта

    Добрый день! Нужно разработать прототип и текста для корпоративного сайта. Дизайн и верстку будем заказывать после.﻿﻿﻿ На данном этапе требуется составить структуру сайта и страниц. Расставить блоки на страницах. Написать текста. В заявке напишите этапы, стоимость и сроки ...

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Откорректировать страницы сайта по макету

    Необходимо откорректировать страницы существующего интернет-магазина по макету дизайна (фигма) [url=https://www.figma.com/file/LSGBv6WLdhsLTBo19v2pD0/Oltea-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-(Copy)?node-id=0%3A1]Макет[/url] [url=https://oltea.ru/]Сайт[/url]

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    2 года назад