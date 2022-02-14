Создать сайт. Доделать незавершенный проект.

Поставил на молодость и не ошибся, Для меня вообще первый проект по дизайну сайта с удаленным дизайнером, Наталья, очень хорошо все обьяснила, легко коммуницировали, постоянно работали с пожеланиями, и в итоге получили то, что хотели. Спасибо, будем работать еще.