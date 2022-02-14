Создать сайт. Доделать незавершенный проект.

[b]Здравствуйте фрилансеры![/b] Нужно сделать дизайн для веб-сайта по существующему ТЗ. Дизайн сделать нужно для главной и 2-х внутренних страниц. [b]От вас требуется:[/b] 1. Написать цену и сроки стандартного хорошего дизайна сайта который вы делаете 2. На чем будете делать, либо ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Первый раздел Шапка:
выставляю кнопки по хронологии размещения:
1) О нас
2) Продукция
3) Товары
4) Статьи
5) Наши проекты
6) Контакты
также в шапке разместить: почту, телефон, инстаграм, ютуб
Шапка: черный фон, кнопки белого цвета
Второй раздел фото наших работ слайды
Третий раздел О компании короткий текст с кликабельными словами продукции
Четвертый раздел Продукция слайды листаются (фото+короткое название продукции)
Пятый раздел Наши проекты слайды листаются (фото+короткое название проектов)
Шестой раздел Партнеры в регионах
Седьмой раздел футер
Работа не доделана, особенно по части дизайна . Нужна команда доделать , и создать еще пяток подобных продуктов.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов51 заявкаЗакрыт2 года назад
Нужно сделать уникальный, дизайн с инфографикой на фото товаров , для продаж в интернете (маркетплейсах)Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт2 года назад
Нужен дизайнер для интервью длительность 30 минут. Интервью будет производиться для маркетингового исследования касательно образовательного продукта. Тематика "Как зарабатывать на разработки лендингов для инфобизнеса". Требуются люди которые развиваются в направлении разработки лендингов на Тильде, либо ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт2 года назад
- $20
Привет. Есть нарисованный на бумаге макет/ Необходимо нарисовать дизайн в фигме. Рисуем в стиле минимализм. Можно взять готовый шаблон и нарисовать на основании него. Тематика похудение и программы для похудения. Хочу вложится в 20 долларов. ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно сделать сайт на тему школа английского языка Сориентировать по срокам и ценеДизайн сайтов83 заявкиЗакрыт2 года назад
- $15
Нужно отрисовать карточки товаров согласно правкам в ТЗ. Исходники есть, не с нуля.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен2 года назад
Добрый день! Нужно разработать прототип и текста для корпоративного сайта. Дизайн и верстку будем заказывать после. На данном этапе требуется составить структуру сайта и страниц. Расставить блоки на страницах. Написать текста. В заявке напишите этапы, стоимость и сроки ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт2 года назад
- $20
Сделать копию лендинга one-cargo.ru (только главная страница в формате HTML) со всеми формами.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходимо откорректировать страницы существующего интернет-магазина по макету дизайна (фигма) [url=https://www.figma.com/file/LSGBv6WLdhsLTBo19v2pD0/Oltea-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-(Copy)?node-id=0%3A1]Макет[/url] [url=https://oltea.ru/]Сайт[/url]Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт2 года назад