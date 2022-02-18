Необходимо проанализировать и восстановить файлы, зашифрованные вирусом шифровальщиком. Для работы будет предоставлен пример шифрованного файла. Ожидается опыт в восстановлении данных и знание методов расшифровки.
- Базы данныхнет заявокЗакрыт6 месяцев назад
Необходимо заменить фактуру плитки в бассейне на черную гладкую поверхность на трех фотографиях. Важно сохранить закладные элементы, такие как фонари, сливы и стекла. Работа может быть выполнена в фотошопе или других графических программах.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется настройка удаленных рабочих мест для сотрудников. Включает в себя организацию корпоративной почты, телефонии и общую удаленную папку. Задача направлена на оптимизацию рабочих процессов в компании.Системное администрирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется перенести сайт, написанный на Angular, с одного хоста на новый, обеспечив полную поддержку всех его функций. Необходим опыт в системном администрировании и знание работы с Angular.Системное администрирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется специалист по веб-программированию для поиска вируса и устранения проблем на сайте, работающем на платформе Битрикс. Необходимы навыки в диагностике и исправлении уязвимостей, а также опыт работы с данной CMS.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Ищется SEO-менеджер для анализа и разработки стратегии SEO и маркетинга веб-сайта. В команде будет работать постоянный копирайтер. Требуется высокая экспертность в области SEO и опыт в реализации и настройке SEO-кампаний.Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать 9 иконок размером 60*60 для сайта с адаптивным дизайном на разрешения 1000px, 768px, 480px и 320px. Иконки должны быть выполнены в стиле, похожем на сайт конкурентов, с учетом последующей анимации, тени и увеличения. Проект находится в процессе программирования и использования Figma.Иллюстрации и Рисунки2 исполнителяЗавершен3 года назад
- $400
Необходимо выполнить HTML-верстку многостраничного сайта на 6 страниц с адаптивным дизайном для различных разрешений (1000px, 768px, 480px, 320px). Дизайн предоставлен в FIGMA. Также требуется реализовать формы обратного звонка и заказа, а также полностью редактируемую админку для копирайтера.HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется доработка сайта nevedimka.ru и устранение ошибок. Сайт создан на Yii2. Подробное техническое задание представлено в файле. Ожидается опыт работы с Yii2 и навыки веб-программирования.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется SMM менеджер для ведения продвижения в Instagram и Facebook с акцентом на целевую рекламу. Идеально, если кандидат имеет опыт в производственных и технологических направлениях, связанных с обработкой пластика, дерева и металла. Контента много, работа надолго.Социальные сети (SMM и SMO)17 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется команда для завершения незавершенного проекта сайта. Основные задачи: доработка дизайна шапки, создание слайдов для разделов 'Наши работы', 'Продукция' и 'Наши проекты', а также добавление новых разделов и улучшение функционала. Опыт в веб-дизайне и разработке обязателен.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад