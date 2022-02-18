TilusSD45

Дмитрий TilusSD45

 
50 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Скупка времени

Сделать хорошо один раз

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$4
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Вирус щифровальщик

    Необходимо проанализировать и восстановить файлы, зашифрованные вирусом шифровальщиком. Для работы будет предоставлен пример шифрованного файла. Ожидается опыт в восстановлении данных и знание методов расшифровки.

    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Редактирование фактур

    Необходимо заменить фактуру плитки в бассейне на черную гладкую поверхность на трех фотографиях. Важно сохранить закладные элементы, такие как фонари, сливы и стекла. Работа может быть выполнена в фотошопе или других графических программах.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Настройка удаленных рабочих мест .

    Требуется настройка удаленных рабочих мест для сотрудников. Включает в себя организацию корпоративной почты, телефонии и общую удаленную папку. Задача направлена на оптимизацию рабочих процессов в компании.

    Системное администрирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Перенести сайт написанный на Angular на новый хост

    Требуется перенести сайт, написанный на Angular, с одного хоста на новый, обеспечив полную поддержку всех его функций. Необходим опыт в системном администрировании и знание работы с Angular.

    Angular
    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Битрикс. Найти вирус Починить сайт .

    Требуется специалист по веб-программированию для поиска вируса и устранения проблем на сайте, работающем на платформе Битрикс. Необходимы навыки в диагностике и исправлении уязвимостей, а также опыт работы с данной CMS.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • SEO- менеджер вэб сайта

    Ищется SEO-менеджер для анализа и разработки стратегии SEO и маркетинга веб-сайта. В команде будет работать постоянный копирайтер. Требуется высокая экспертность в области SEO и опыт в реализации и настройке SEO-кампаний.

    Поисковые системы (SEO)18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание 9 иконок 60*60 для сайта

    Необходимо разработать 9 иконок размером 60*60 для сайта с адаптивным дизайном на разрешения 1000px, 768px, 480px и 320px. Иконки должны быть выполнены в стиле, похожем на сайт конкурентов, с учетом последующей анимации, тени и увеличения. Проект находится в процессе программирования и использования Figma.

    Figma
    Иллюстрации и Рисунки2 исполнителя
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка многостраничного сайта

    $400

    Необходимо выполнить HTML-верстку многостраничного сайта на 6 страниц с адаптивным дизайном для различных разрешений (1000px, 768px, 480px, 320px). Дизайн предоставлен в FIGMA. Также требуется реализовать формы обратного звонка и заказа, а также полностью редактируемую админку для копирайтера.

    Figma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • SMM менеджер для ведения продвижения в социальных сетях

    Требуется SMM менеджер для ведения продвижения в Instagram и Facebook с акцентом на целевую рекламу. Идеально, если кандидат имеет опыт в производственных и технологических направлениях, связанных с обработкой пластика, дерева и металла. Контента много, работа надолго.

    Социальные сети (SMM и SMO)17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать сайт. Доделать незавершенный проект.

    Требуется команда для завершения незавершенного проекта сайта. Основные задачи: доработка дизайна шапки, создание слайдов для разделов 'Наши работы', 'Продукция' и 'Наши проекты', а также добавление новых разделов и улучшение функционала. Опыт в веб-дизайне и разработке обязателен.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

ccdfoto
Юрий 
58 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$4
10 баллов
3 года назад
Редактирование фактур
Отличный заказчик. Четкая и понятная постановка задачи, моментальная оплата. Всегда на связи. Рекомендую.
все отлично, быстро и по теме. Спасибо.
Ответный отзыв
Belmonter
Олег 
34 года
3 года в сервисе
Был
год назад
$180
10 баллов
3 года назад
Верстка многостраничного сайта
Figma
Прекрасный заказчик, всегда на связи.
Очень рекомендую , и побольше бы таких талантливых исполнителей с душой. Спасибо большое.
Ответный отзыв
vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
11 часов назад
$90
10 баллов
3 года назад
Перенести сайт написанный на Angular на новый хост
Angular
Дмитрий - отличный заказчик, профессионал. Буду рад сотрудничеству!
Быстро, оперативно, супер. Спасибо.
Ответный отзыв
Reezardin
Руслан 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$9
10 баллов
3 года назад
Создание 9 иконок 60*60 для сайта
Figma
Четко поставленная задача, рекомендую.
Стараеться, все ок
Ответный отзыв
Sh1y3aqwer
Елена 
22 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Создание 9 иконок 60*60 для сайта
Figma
Дмитрий ,чётко поставил задачу ,всё доступно объяснил и работа была выполнена ,всем советую данного заказчика ,приятный в общении и деньги были выплачены во время ,без задержек .
Отлично поработали, спасибо. Рекомендую.
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