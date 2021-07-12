Умею в графику
Делаю различные рекламы Баннеры, визитки, наружная реклама, бланки, сертификаты. занимаюсь разработкой дизайна сайта.
Так же обработка фотографий: Удаление\добавление объектов, ретушь, цвет, тени, свет.
Мои контакты
Телеграм: https://t.me/p0nemnogy
ВКонтакте :https://vk.com/p0nemnogy
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
Портфолио
- Иконки, Лого34 просмотра
- Скетчи, рисунки58 просмотров
- Обработка фотографий140 просмотров
- Графика101 просмотр
- Photoshop & Illustration85 просмотров
- Баннеры/превью53 просмотра
- Обтравка и оформление35 просмотров
- Обложки18 просмотров
Отзывы заказчиков
$9
10 баллов
2 года назад
Стараеться, все ок
Ответный отзыв
Четко поставленная задача, рекомендую.
$6
10 баллов
2 года назад
Работой доволен, все хорошо.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!
$6
10 баллов
2 года назад
Результат соответствует ожиданиям, правки пришлось вносить, но принимались нормально.
Ответный отзыв
Приятно работать с хорошими людьми! Всегда на связи, приятный в общении, быстрая оплата. Всем рекомендую к сотрудничеству!
$35
10 баллов
2 года назад
Все хорошо, отлично обработал фото, рекомендую!
Ответный отзыв
Понравилось задание. Всё чётко. Спасибо за заказ.