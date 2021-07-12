Reezardin

Руслан Риянов Reezardin

 
26 летРоссия/Уфа
5 лет на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Умею в графику

Делаю различные рекламы Баннеры, визитки, наружная реклама, бланки, сертификаты. занимаюсь разработкой дизайна сайта.

Так же обработка фотографий: Удаление\добавление объектов, ретушь, цвет, тени, свет.

Мои контакты

Телеграм: https://t.me/p0nemnogy

ВКонтакте :https://vk.com/p0nemnogy

Дизайн сайта
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
TilusSD45
Дмитрий 
48 летРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
$9
10 баллов
2 года назад
Создание 9 иконок 60*60 для сайта
Стараеться, все ок
Четко поставленная задача, рекомендую.
Ответный отзыв
guest_15810467553644
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$6
10 баллов
2 года назад
Рисунки-пиктограммы
Работой доволен, все хорошо.
Хороший заказчик. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!
Ответный отзыв
ledovskoy
Дмитрий 
39 летРоссия
4 года в сервисе
Был
18 дней назад
$6
10 баллов
2 года назад
Дизайн
Результат соответствует ожиданиям, правки пришлось вносить, но принимались нормально.
Приятно работать с хорошими людьми! Всегда на связи, приятный в общении, быстрая оплата. Всем рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
barscompani
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$35
10 баллов
2 года назад
Обработать 80 фото
Все хорошо, отлично обработал фото, рекомендую!
Понравилось задание. Всё чётко. Спасибо за заказ.
Ответный отзыв