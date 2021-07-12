Необходимо обработать 80 фото товаров из раздела https://rondell-group.ru/catalog/skovorody-rondell/Надо положить внутрь сковороды какой то жаренный продукт и снаружи также украсить тарелкой с данным продуктом в окружении чего нибудь, фон фото должен быть белым, пример https://rondell-group.ru/upload/iblock/207/2073233f7e0b1f18d3a4cb8766106c6e.jpegФото обрезаем по самые края по бокам и сверху.На 1 коллекцию должен быть 1 фон, то есть к примеру в данной коллекции https://rondell-group.ru/collections/infinity/ мы обрабатываем фото с 1, 2 и 3 сковородами они все будут идти на 1 фонеПример фото с 2 сковородами https://rondell-group.ru/upload/iblock/ecb/ecb07fb2babd6b37ae6ea025a18330d3.jpgОбрабатываем фото с раздела на которых сейчас нет фона.Всего из данного раздела получается 80 фото на 50 разных фонах.

Фото должны быть как настоящие и на них чтоы не было видно что это наложено и тд как живые.

Заявки без цен рассматриваться не будут!