Обработать 80 фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен9 заявок1441 просмотр

Необходимо обработать 80 фото товаров из раздела https://rondell-group.ru/catalog/skovorody-rondell/Надо положить внутрь сковороды какой то жаренный продукт и снаружи также украсить тарелкой с данным продуктом в окружении чего нибудь, фон фото должен быть белым, пример https://rondell-group.ru/upload/iblock/207/2073233f7e0b1f18d3a4cb8766106c6e.jpegФото обрезаем по самые края по бокам и сверху.На 1 коллекцию должен быть 1 фон, то есть к примеру в данной коллекции https://rondell-group.ru/collections/infinity/ мы обрабатываем фото с 1, 2 и 3 сковородами они все будут идти на 1 фонеПример фото с 2 сковородами https://rondell-group.ru/upload/iblock/ecb/ecb07fb2babd6b37ae6ea025a18330d3.jpgОбрабатываем фото с раздела на которых сейчас нет фона.Всего из данного раздела получается 80 фото на 50 разных фонах.

Фото должны быть как настоящие и на них чтоы не было видно что это наложено и тд как живые.

Заявки без цен рассматриваться не будут!

4 года назад
barscompani
Елена 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Reezardin
Руслан 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$35
3 дня
Escrow
Все хорошо, отлично обработал фото, рекомендую!
Понравилось задание. Всё чётко. Спасибо за заказ.

Заявки фрилансеров

Марина
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Валентин
 
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3 года назад
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4 года назад
Надежда
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Владимир
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Reezardin
Руслан 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Павел
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Юрий
 
58 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
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Александр
 
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4 года в сервисе
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4 года назад
4 года назад
Елизавета
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
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