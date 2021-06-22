Разработка макетов для картинок в соцсетях и макетов баннеров

Компания Idemitsu ищет дизайнера на удаленную работу с оформлением договора об оказании услуг.

Нас устраивает наш нынешний дизайнер, но мы планируем что в ближайшее время нам понадобится больше картинок и т.д. В этой связи мы ищем дизайнера для работы с 2D графикой.

Перед подписанием договора вам будет предложено сделать тестовое задание, которое будет оплачено, если его уровень нас устроит.

Посмотреть пример работ которые нас устраивают можно, например здесь:

https://www.instagram.com/idemitsurussia/

https://www.idemitsu.ru/akcii/

В случае, если предложение вас заинтересовало лучше сразу писать на почту: