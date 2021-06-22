Нужно обработать фотографии для магазина одежды (чистка фона, фон сделать светлее, все фото сделать квадратными разрещение 1080 на 1080). Лица кожу, трогать не надо )))) Можно попробовать сначала на 15 фотографиях, которые нужны сейчас )))
Заменить надпись на футболке
есть 4 фото
нужно заменить надпись на футболке ребенка http://joxi.ru/Y2Lo3bBCE0ONkm на Leon 001
(на всех 4 фотографиях)
каким именно шрифтом - нужно обсуждать, что-то похожее к оригиналу подобрать здесь https://www.fonts-online.ru/fonts/outline
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Бюджет чем скромнее тем лучше
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Сроки сегодня желательно или завтра утром
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Оплата на сбербанк, тинькоф или яндекс кошелек
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