Заменить надпись на футболке

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Закрыт26 заявок968 просмотров

есть 4 фото

нужно заменить надпись на футболке ребенка http://joxi.ru/Y2Lo3bBCE0ONkm на Leon 001

(на всех 4 фотографиях)

каким именно шрифтом - нужно обсуждать, что-то похожее к оригиналу подобрать здесь https://www.fonts-online.ru/fonts/outline

=

Бюджет чем скромнее тем лучше

=

Сроки сегодня желательно или завтра утром

=

Оплата на сбербанк, тинькоф или яндекс кошелек

=

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4 года назад
PrazdnikON
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