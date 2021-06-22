есть 4 фото

нужно заменить надпись на футболке ребенка http://joxi.ru/Y2Lo3bBCE0ONkm на Leon 001

(на всех 4 фотографиях)

каким именно шрифтом - нужно обсуждать, что-то похожее к оригиналу подобрать здесь https://www.fonts-online.ru/fonts/outline

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Бюджет чем скромнее тем лучше

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Сроки сегодня желательно или завтра утром

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Оплата на сбербанк, тинькоф или яндекс кошелек

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