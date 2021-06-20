Обработка фото

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Закрыт2 заявки297 просмотров

Нужно качественно обработать портретное фото, убрать фон (сделать белый оттенок, что бы не сливалось с цветом футболки), подогнать под формат фотки для паспорта.

4 года назад
Umbrellla
Дима 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Retouche
51 год
7 лет в сервисе
Был
10 часов назад
4 года назад
$3
1 день
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Заявки фрилансеров

Карина
 
32 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Retouche
51 год
7 лет в сервисе
Был
10 часов назад
4 года назад
Лучший дизайнер фото марта
#1
Обработка фотографий