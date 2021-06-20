Нужно обработать фотографии для магазина одежды (чистка фона, фон сделать светлее, все фото сделать квадратными разрещение 1080 на 1080). Лица кожу, трогать не надо )))) Можно попробовать сначала на 15 фотографиях, которые нужны сейчас )))
Обработка фото
Нужно качественно обработать портретное фото, убрать фон (сделать белый оттенок, что бы не сливалось с цветом футболки), подогнать под формат фотки для паспорта.
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