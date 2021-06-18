Обтравливаем, выравниваем по горизонту; стараемся по максимуму удалить надписи на пакетах с чаем, сахаром, солью, тексты на донышках стаканов и т.п. (лого на стаканах не удаляем); убираем блики, пальцы и пр. Выравниваем белый цвет ...