Фотошоп

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен18 заявок493 просмотра

Отредактировать несколько фото товара в Photoshop, сделать более привлектательными,  добавить инфографику, убрать лишнее.

4 года назад
guest_16125307698405
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

klcp9dj_w_wl23d3
Роман 
24 года
4 года в сервисе
Был
15 часов назад
4 года назад
$14
2 дня
Escrow
Роман выполнил заказ отлично. Профессиональная оценка задачи и подход к заданию, внёс конструктивные предложения, всегда на связи. Чувствуется мастерство. Фото отредактированы наилучшим образом. Буду обращаться с новыми заказами. Рекомендую к сотрудничеству.
Хороший заказчик. Четко и грамотно поставил цель. Правки понятны и по делу. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Владислав
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Сергей
 
22 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Ольга
 
50 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Виктория
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Вячеслав
 
32 года
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
1 отзыв
4 года назад
Галина
 
19 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Юрий
 
58 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
38 отзывов
4 года назад
Елизавета
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Егор
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Алиса
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Игорь
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
4 года назад
Сергей
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
10 дней назад
158 отзывов
4 года назад
Константин
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
2 отзыва
4 года назад
Сатеник
 
34 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анна
 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
5 дней назад
145 отзывов
4 года назад
Мазур
 
32 года
11 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
107 отзывов
4 года назад
klcp9dj_w_wl23d3
Роман 
24 года
4 года в сервисе
Был
15 часов назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Цветокоррекция фотографии

    Добрый день, нужно сделать цветокоррекцию, кадрирования фотографии с мероприятий. Мероприятия разные и количество также, все нужно сделать ровно и без тонировок.Есть пресет и под него корректировать экспозицию или где-то баланс. ЗА 500 шт.фотографии ...

    Обработка фотографий39 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Отбор, цветокоррекция, ретушь фото

    Есть школьные съемки, из 2000 отобрать 300-400 фото, сделать цветокоррекцию в Lightroom, позже на ретушь (убрать недостатки на лице) пришлю часть снимков. Все съемки студийные, сняты с хорошим светом.  Пресет и экшены для ретуши ...

    Обработка фотографий18 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Реставрация старых фильмов

    $500

    Добрый день! Требуется человек для выполнения работ по реставрации старых фильмов. (Стабилизация изображения, удаление мерцания, исправление искажений перспективы, удаление точек и царапин с кадров). Оплата сдельная. Удаление точек и царапин ...

    Обработка фотографий3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать цветокоррекцию 14 фото в ARW формате

    Приветствую. Требуется сделать цветокоррекцию 14 фото в ARW формате, возможно некоторые фото обрезать, на Ваше творческое усмотрение. На фото девушка в темное время суток с освещением(синего, красного, фиолетового) цвета. На выходе можете ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Фото для маркетплейса файлдберриз,

    Фото для маркетплейса файлдберриз, нужно будет нанести инфографику на фото некоторые а на остальных просто сделать красиво, фон поменять чтобы карточка товара была в едином стиле потому как исходники просто товар на белом фоне цены ...

    Обработка фотографий33 заявки
    Закрыт
    4 года назад