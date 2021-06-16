Есть школьные съемки, из 2000 отобрать 300-400 фото, сделать цветокоррекцию в Lightroom, позже на ретушь (убрать недостатки на лице) пришлю часть снимков. Все съемки студийные, сняты с хорошим светом. Пресет и экшены для ретуши ...
Цветокоррекция фотографии
Добрый день, нужно сделать цветокоррекцию, кадрирования фотографии с мероприятий.
Мероприятия разные и количество также, все нужно сделать ровно и без тонировок.Есть пресет и под него корректировать экспозицию или где-то баланс.
ЗА 500 шт.фотографии бюджет 20$
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