Цветокоррекция фотографии

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт39 заявок1454 просмотра

Добрый день, нужно сделать цветокоррекцию, кадрирования фотографии с мероприятий.

Мероприятия разные и количество также, все нужно сделать ровно и без тонировок.Есть пресет и под него корректировать экспозицию или где-то баланс.

ЗА 500 шт.фотографии бюджет 20$

4 года назад
guest_16238201060549
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Игорь
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александра
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ваня
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Карина
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Елена
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Ирина
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Светлана
 
32 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Юрий
 
42 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Кристина
 
31 год
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Вероника
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Наталия
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Яна
 
21 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Александра
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Красюк
 
19 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Александра
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Дарья
 
28 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Анастасия
 
24 года
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Богдан
 
23 года
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
Надежда
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Максим
 
39 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
Кристина
 
31 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Вячеслав
 
32 года
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
1 отзыв
4 года назад
Ангелина
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Владислав
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Евгения
 
26 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Елизавета
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Егор
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Левон
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Сергей
 
52 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
21 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Юрий
 
58 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
38 отзывов
4 года назад
Сергей
 
33 года
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
44 отзыва
4 года назад
Антон
 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Сатеник
 
34 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анна
 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
5 дней назад
145 отзывов
4 года назад
Андрей
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 отзыва
4 года назад
Александр
 
56 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
93 отзыва
4 года назад
ТОП-5
Обработка фотографий

  • Похожие заказы

  • Отбор, цветокоррекция, ретушь фото

    Есть школьные съемки, из 2000 отобрать 300-400 фото, сделать цветокоррекцию в Lightroom, позже на ретушь (убрать недостатки на лице) пришлю часть снимков. Все съемки студийные, сняты с хорошим светом.  Пресет и экшены для ретуши ...

    Обработка фотографий18 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Реставрация старых фильмов

    $500

    Добрый день! Требуется человек для выполнения работ по реставрации старых фильмов. (Стабилизация изображения, удаление мерцания, исправление искажений перспективы, удаление точек и царапин с кадров). Оплата сдельная. Удаление точек и царапин ...

    Обработка фотографий3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать цветокоррекцию 14 фото в ARW формате

    Приветствую. Требуется сделать цветокоррекцию 14 фото в ARW формате, возможно некоторые фото обрезать, на Ваше творческое усмотрение. На фото девушка в темное время суток с освещением(синего, красного, фиолетового) цвета. На выходе можете ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Фото для маркетплейса файлдберриз,

    Фото для маркетплейса файлдберриз, нужно будет нанести инфографику на фото некоторые а на остальных просто сделать красиво, фон поменять чтобы карточка товара была в едином стиле потому как исходники просто товар на белом фоне цены ...

    Обработка фотографий33 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Обработка школьных фото

    $15

    Есть школьные съемки для альбомов, нужно отобрать фото (убрать неудачные, не резкие кадры, из дублей выбрать лучшее), сделать цветкор по предоставленному пресету, выровнять по балансу белого и экспозиции. Возможно долгосрочное сотрудничество.

    Обработка фотографий22 заявки
    Закрыт
    4 года назад