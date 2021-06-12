Необходимо обработать школьные фотографии для альбомов: отобрать удачные кадры, сделать цветокоррекцию по предоставленному пресету, выровнять баланс белого и экспозицию. Рассматривается возможность долгосрочного сотрудничества.
Фото для маркетплейса файлдберриз,
Фото для маркетплейса файлдберриз, нужно будет нанести инфографику на фото некоторые а на остальных просто сделать красиво, фон поменять чтобы карточка товара была в едином стиле потому как исходники просто товар на белом фоне цены 800р
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