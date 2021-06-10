скачать фотки https://www.wildberries.ru/catalog/18010176/detail.aspx?targetUrl=XS вот отсюда там на одном цвете товара 10 фото и на другом цвете 10, в общем 20 фоток, исходного качества
Обработка школьных фото
Есть школьные съемки для альбомов, нужно отобрать фото (убрать неудачные, не резкие кадры, из дублей выбрать лучшее), сделать цветкор по предоставленному пресету, выровнять по балансу белого и экспозиции. Возможно долгосрочное сотрудничество.
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