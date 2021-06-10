Обработка школьных фото

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт22 заявки758 просмотров

Есть школьные съемки для альбомов, нужно отобрать фото (убрать неудачные, не резкие кадры, из дублей выбрать лучшее), сделать цветкор по предоставленному пресету, выровнять по балансу белого и экспозиции. Возможно долгосрочное сотрудничество.

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liuba_zuba
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