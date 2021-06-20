Обработка фотографий для интернет-магазина.

$111
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен33 заявки1483 просмотра

Задача

Нужно отредактировать 400 фотографий:

- Чистка фона, сделать белым цвет #FFFFFF.

- Убрать пыль, грязь, ржавчину, неровности,знаки + -.

- Устранить дефекты лампы, кривые светодиоды плохая пайка, выбоины на корпусе.

- Выровнять кривые линии, восстановить недостающие элементы.

В итоге товар должен выглядеть идеально.

4 года назад
sitevisa
38 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

DimaStepaniuk
Дмитрий 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$100
1 день
Escrow
Исполнителем доволен, качественно обработал фото. Были нюансы по выполнению, но быстро нашли общий язык.
Хороший заказчик, который всегда на связи и готов решить все вопросы. Приятно было сотрудничать. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

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