Вставить рамку в интерьер

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Закрыт16 заявок450 просмотров

В интерьер с желтой подушкой нужно вставить  золотую рамку 30х40, в рамку поместить фотографию с веткой, в другую также только сделать с серой рамкой и серыми вставками

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