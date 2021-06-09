Стен газета на тему : Нет тебя прекрасней родина моя

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен2 заявки317 просмотров

Нужно сделать на формате : Ватман А1.

Картинок там по навтыкать (например. фото памятника Родина Мать и т д) . Красивое оформление.

4 года назад
MCHS
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Nedokoder
Ярослав 
22 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$100
1 день
Хороший исполнитель, сделал все быстро и качественно. Работой доволен. Рекомендую
Хороший заказчик. Быстро отвечает на сообщения

Заявки фрилансеров

Владислав
 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 отзывов(-1)
4 года назад
Nedokoder
Ярослав 
22 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад