Необходимо векторизировать растровое png изображение в svg и заменить цвет надписи на белый (#ffffff). Изображение прикреплено.
Фотошоп композитинг
Для арт перфоменса нужно создать маски, которые будут напечатаны на тонком пластике и одеты на людей, изображённых на этих масках.
Суть концепции - ярко-выраженно показать внутренний свет человека и его единение с природой, через отдельные её элементы. Примеры прилагаются.
По возможности, нужны четкие внешние границы (не размытые и растушеванные), чтобы в дальнейшем эта маска была вырезана из пластика по контуру. Так как маска непрозрачная - будут так же сделаны прорези для глаз, но пропечатать их всё равно нужно.
Максимальный размер: 47*58см (300dpi).
Не бойтесь делать высокие и длинные маски, это всё реализуемо.
Всего подобных масок нужно будет около 20, так что надеюсь найти креативного и качественного исполнителя, для дальнейшего сотрудничества.
Для тестового варианта, предлагаю следующие 3 концепта:
1) Тициана - волосы/корни, устремлённые вверх, к свету. Нижняя половина ( прикрывающая рот), скорее всего не будет пропечатана и будет обрезана, так как она должна будет петь. Расстояние от левого края левого глаза до правого края правого глаза - 10,5см (для правильного масштаба +-).
2) Микеле - огонь. У него тоже, нижняя часть будет обрезать, чтобы он смог играть на трубе. глаза (для масштаба) - 12см.
3) Моника - оливковое дерево. ей петь не нужно, так что маска будет полностью перекрывать лицо и даже больше. Глаза - 11см.
Допускается вольность в интерпретации задуманного концепта, главное чтобы смотрелось гармонично.
*маски должны быть в золотисто сияющих цветах, дабы передать суть, и излучающийся из человека во всех стороны свет.
По срокам - реализация хотя бы 1 маски в день. (с правками и фидбеком, стараюсь отвечать быстро).
Бюджет и стоимость каждой отдельной маски готов обсуждать в индивидуальном порядке, так как у всех разный уровень исполнения и затраченных усилий. Открыт к предложениям.
Все нужные материалы доступны по ссылке:
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