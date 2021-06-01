лишний ролл темпура) нужно убрать по 4 кусочка с каждого боку(красная линия зачеркнуто) и пересадить начинку с левого ролла на правый (чтобы был одинаковый ролл) если это получится - то надо ...
Отфотошопить отчет
изменения на 1 страничке
1. в проценте оригинальности добавить 7, чтобы получилось 76
2. в проценте заимствования убрать 7, чтобы получилось 8
3. поменять заполненность цвета в этих полосочках (оригинальность и заимствования), чтобы было была более длинная в оригинальности, более короткая в заимствованиях соответственно
4. цвета менять не нужно, документ будет распечатан в чб
5. во 2 3 4 5 источниках сделать, чтобы первая цифра была 1,... а не та, которая там стоит
https://lk.mgimo.ru/uploads/antiplagiat_reports/pj4czg8t_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%8C%D1%8F.pdf
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