Отфотошопить отчет

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изменения на 1 страничке

1. в проценте оригинальности добавить 7, чтобы получилось 76

2. в проценте заимствования убрать 7, чтобы получилось 8

3. поменять заполненность цвета в этих полосочках (оригинальность и заимствования), чтобы было была более длинная в оригинальности, более короткая в заимствованиях соответственно

4. цвета менять не нужно, документ будет распечатан в чб

5. во 2 3 4 5 источниках сделать, чтобы первая цифра была 1,... а не та, которая там стоит

https://lk.mgimo.ru/uploads/antiplagiat_reports/pj4czg8t_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%8C%D1%8F.pdf

4 года назад
guest_16225775135319
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Выбранный исполнитель

Formart
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все отлично! понятное ТЗ своевременная оплата всем рекомендую

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