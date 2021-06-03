Научить меня реалистично менять цвет объекта в фотошопе

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Завершен4 заявки570 просмотров

Например: девушка в черном платье. Необходимо реалистично поменять цвет платья на красный/зеленый/синий... Платье - это пример, нужно научиться так делать со всеми объектами.

В данный момент пробовал через Корректирующий слой - слой-маска - выделение объекта - заливка слой-маски белым - режим наложения "цветовой тон", но результата изменения цвета практически нет, или он не реалистичный.

4 года назад
arbitrash
Дмитрий 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Выбранный исполнитель

Ky3MuT4
Денис 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
4 года назад
$7
1 день
Человек отлично, сразу, понял что нужно выполнить, вникнул в задачу. Сделал отлично за хорошую цену. Буду обращаться.
Понятное, интересное задание, быстрая проверка и оплата. Заказчик всегда на связи. Благодарю и рекомендую соискателям!

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