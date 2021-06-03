Научить меня реалистично менять цвет объекта в фотошопе

Например: девушка в черном платье. Необходимо реалистично поменять цвет платья на красный/зеленый/синий... Платье - это пример, нужно научиться так делать со всеми объектами.

В данный момент пробовал через Корректирующий слой - слой-маска - выделение объекта - заливка слой-маски белым - режим наложения "цветовой тон", но результата изменения цвета практически нет, или он не реалистичный.