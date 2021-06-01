Обработка фото - сделать более выразительные глаза + цветокоррекция

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Завершен29 заявок593 просмотра

Нужна обработка 10 портретных фото, цветокоррекция, на некоторых фото нужно сделать более выразительные глаза, на некоторых просто местами легкая ретушь

4 года назад
Denis-L
Денис 
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Выбранный исполнитель

palamar4uckira
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$20
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Быстрая коммуникация, точная постановка задачи, оплата в срок. Рада сотрудничеству!

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