Обработка личного фото

Всем привет) Есть личное фото, можно сказать семейное (но семья старого друга), суть в том что я нормально получился на этом фото, и хочу его обработать а конкретно:

- Убрать остальных людей на фото, либо меня вырезать и поставить одного в фото с классной атмосферой или крутым фоном)

Оригинал фото который надо обработать пришлю в лс, т.к нельзя на все общее публиковать его.

Есть несколько стилей фото которые мне безумно нравятся. ниже прикрепил.

Я хочу чтобы из старого фото вы преобразили новый, где буду только я один в классном фоне в какой либо из нижних либо ваше предложение подобное)

Цену предложите сами, я сам фрилансер fullstack программист, не первый день на фрилансе) с меня оплата и классный отзыв + дальнейшее сотрудничество)