Обработка личного фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт31 заявка1156 просмотров

Всем привет) Есть личное фото, можно сказать семейное (но семья старого друга), суть в том что я нормально получился на этом фото, и хочу его обработать а конкретно:

- Убрать остальных людей на фото, либо меня вырезать и поставить одного в фото с классной атмосферой или крутым фоном)

Оригинал фото который надо обработать пришлю в лс, т.к нельзя на все общее публиковать его.

Есть несколько стилей фото которые мне безумно нравятся. ниже прикрепил.

Я хочу чтобы из старого фото вы преобразили новый, где буду только я один в классном фоне в какой либо из нижних либо ваше предложение подобное)

Цену предложите сами, я сам фрилансер fullstack программист, не первый день на фрилансе) с меня оплата и классный отзыв + дальнейшее сотрудничество)

4 года назад
Core_Daff
Серёжа 
24 года
4 года в сервисе
Был
5 дней назад

Заявки фрилансеров

Алина
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Юлия
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Людмила
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Даниил
 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Жамшид
 
39 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Ольга
 
34 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Андрей
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Мария
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Алексей
 
44 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Михаил
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Ульяна
 
37 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Людмила
 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Никита
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Стас
 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дима
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дарья
 
24 года
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Юля
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Джахонгир
 
41 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Бурнейко
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Виктор
 
67 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Эдуард
 
21 год
4 года в сервисе
Был
20 дней назад
4 года назад
Илья
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Вера
 
58 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Михаил
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Сергей
 
43 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Юлия
 
53 года
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Константин
 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Филипп
 
32 года
14 лет в сервисе
Был
21 день назад
58 отзывов
4 года назад
Наталия
 
52 года
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
33 отзыва
4 года назад
Александр
 
56 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
93 отзыва
4 года назад
ТОП-5
Обработка фотографий