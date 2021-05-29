Здравствуйте. Во вложении фото массажных ковриков. На фото необходимо добавить размеры изделия и основные характеристики, сделать увеличение фрагмента чтобы показать разноцветные иголки, также предложить варианты с призывами к действию и наклейками (оригинал, хит продаж и ...
Обработать фото
Отбелить зубы, очистить нос от грязи (сделать его чёрным, кожаным:)), по желанию убрать мелкую грязь)
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