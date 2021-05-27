Сделать картинку товара

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Закрыт1 заявка390 просмотров

Нужно сделать 2е картинки товара одноразовых электронных сигарет Hqd 1200

Картинки сделать по типу, нейтральный приятный фон, 3 одноразовых сигареты, и цену указать, аля как скидка, 48 руб перечеркнутое и сделать 45. И вторая картинка такая же, только из 5и штук, вместо 80, сделать 73.

Прикрепил фото как они выглядят, но в интернете есть фото получше

4 года назад
guest_16222185176946
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

igorbychkov
Игорь 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$6
1 день

Заявки фрилансеров

igorbychkov
Игорь 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад