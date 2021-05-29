Ищу ретушера

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен6 заявок454 просмотра

Ищу ретушера для обработки 4-5 изображений после студийной съемки, фотографии в RAW (исходники)

Остался недовольным ретушью фотостудии, а также визажист немного переборщила с макияжем на глазах.

ИЩУ РЕТУШЕРА С ОПЫТОМ РЕТУШИ ИМЕННО ЛИЦ, КОТОРЫЙ ПОНИМАЕТ ФИЗИОЛОГИЮ ЛИЦА, ЗНАЕТ ОСНОВНЫЕ АНТИЭЙЖД ПРИЕМЫ. Ретушера, который не будет гуглить что такое "носослезка", "углы Джоли", "птоз" и "кольца Венеры", потому что уже знает что это такое вследствие опыта ретуши лиц.

Тех задание:

Основной акцент необходимо делать на антиэйдж, но при этом сохраняя эстетику мужского лица.

На что обратить внимание при ретушировании:

- сделать лицо более живым (на некоторых фотографиях слишком бледное)

- сгладить/убрать/сделать менее видимым излишний макияж, особенно в области глаз

- умеренное выравнивание тона

- брови и верхнее веко. Вероятно, потребуется «поднять» для более открытого взгляда

- щеки - немного уменьшить для общей гармонизации

- зону под глазами (носослезные борозды)

- контуры и углы нижней челюсти. У меня они не очень заметные, но на фотографиях я хотел бы видеть более четкий овал.

- подбородок: убрать второй, если он будет в кадре.

- тело: если в кадре будет сильно торчать живот, бока или грудь, то необходимо сгладить. При этом отмечу, что пропорции мужского тела должны сохраняться.

- в общем порядке гармонизировать лицо насколько это возможно и если необходимо (верхняя, средняя и нижняя трети должны быть примерно одной высоты)

Также приветствуются любые идеи и советы от ретушера, которые по его/ее мнению помогут сделать фотографии лучше

В остальном это обычная ретушь, которую ретушер делает повседневно, т.е. светокоррекция и проч.

Фото (для примера) в личные сообшения.

4 года назад
anponomarev1
Антон 
32 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Darusssya
Дарья 
21 год
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$4
1 день
Escrow
Спасибо Дарье за хорошо выполненную работу. Сделала ретушь как и договаривались, соблюдала все требования. Несколько раз высылала превью, и дорабатывала по моим рекомендациям. Видно, что хорошо владеет графическим редактором.
Советую заказчика, доступное объяснение заказа и быстрая выплата.

Заявки фрилансеров

Александр
 
56 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
93 отзыва
4 года назад
ТОП-5
Обработка фотографий
Екатерина
 
23 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Евгений
 
33 года
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
4 года назад
Макс
 
41 год
10 лет в сервисе
Был
год назад
11 отзывов
4 года назад
Darusssya
Дарья 
21 год
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Евгений
 
44 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
4 года назад