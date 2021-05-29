Здравствуйте. Во вложении фото массажных ковриков. На фото необходимо добавить размеры изделия и основные характеристики, сделать увеличение фрагмента чтобы показать разноцветные иголки, также предложить варианты с призывами к действию и наклейками (оригинал, хит продаж и ...
Ищу ретушера
Ищу ретушера для обработки 4-5 изображений после студийной съемки, фотографии в RAW (исходники)
Остался недовольным ретушью фотостудии, а также визажист немного переборщила с макияжем на глазах.
ИЩУ РЕТУШЕРА С ОПЫТОМ РЕТУШИ ИМЕННО ЛИЦ, КОТОРЫЙ ПОНИМАЕТ ФИЗИОЛОГИЮ ЛИЦА, ЗНАЕТ ОСНОВНЫЕ АНТИЭЙЖД ПРИЕМЫ. Ретушера, который не будет гуглить что такое "носослезка", "углы Джоли", "птоз" и "кольца Венеры", потому что уже знает что это такое вследствие опыта ретуши лиц.
Тех задание:
Основной акцент необходимо делать на антиэйдж, но при этом сохраняя эстетику мужского лица.
На что обратить внимание при ретушировании:
- сделать лицо более живым (на некоторых фотографиях слишком бледное)
- сгладить/убрать/сделать менее видимым излишний макияж, особенно в области глаз
- умеренное выравнивание тона
- брови и верхнее веко. Вероятно, потребуется «поднять» для более открытого взгляда
- щеки - немного уменьшить для общей гармонизации
- зону под глазами (носослезные борозды)
- контуры и углы нижней челюсти. У меня они не очень заметные, но на фотографиях я хотел бы видеть более четкий овал.
- подбородок: убрать второй, если он будет в кадре.
- тело: если в кадре будет сильно торчать живот, бока или грудь, то необходимо сгладить. При этом отмечу, что пропорции мужского тела должны сохраняться.
- в общем порядке гармонизировать лицо насколько это возможно и если необходимо (верхняя, средняя и нижняя трети должны быть примерно одной высоты)
Также приветствуются любые идеи и советы от ретушера, которые по его/ее мнению помогут сделать фотографии лучше
В остальном это обычная ретушь, которую ретушер делает повседневно, т.е. светокоррекция и проч.
Фото (для примера) в личные сообшения.
Выбранный исполнитель
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