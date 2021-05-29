Я начинающий фрилансер.Готова развиваться в этой деятельности дальше:)Занимаюсь #обработкой фото#копирайтингом#сторисмейкерЕсли интересует сотрудничество - с радостью постараюсь Вам помочь
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
4 года назад
Дарья справилась с задачей на отлично! Предложила несколько вариантов и в целом выполнение заняло минимум времени. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Рекомендую заказчика. Постановка задачи на высоком уровне и оплата прошла в срок.
$4
10 баллов
4 года назад
Спасибо Дарье за хорошо выполненную работу. Сделала ретушь как и договаривались, соблюдала все требования. Несколько раз высылала превью, и дорабатывала по моим рекомендациям. Видно, что хорошо владеет графическим редактором.
Ответный отзыв
Советую заказчика, доступное объяснение заказа и быстрая выплата.