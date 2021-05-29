Darusssya

Дарья Darusssya

 
21 год
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад

Я начинающий фрилансер.Готова развиваться в этой деятельности дальше:)Занимаюсь #обработкой фото#копирайтингом#сторисмейкерЕсли интересует сотрудничество - с радостью постараюсь Вам помочь

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Отзывы заказчиков

Danil_Kuchuk
Даниил 
24 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
Текст про котят
Дарья справилась с задачей на отлично! Предложила несколько вариантов и в целом выполнение заняло минимум времени. Всем рекомендую!
Рекомендую заказчика. Постановка задачи на высоком уровне и оплата прошла в срок.
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anponomarev1
Антон 
32 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$4
10 баллов
4 года назад
Ищу ретушера
Спасибо Дарье за хорошо выполненную работу. Сделала ретушь как и договаривались, соблюдала все требования. Несколько раз высылала превью, и дорабатывала по моим рекомендациям. Видно, что хорошо владеет графическим редактором.
Советую заказчика, доступное объяснение заказа и быстрая выплата.
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