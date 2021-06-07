Текст про котят

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Завершен1 заявка215 просмотров

Ещё раз здравствуйте, с тем аккаунтом что-то случилось и его заблокировали. 

Скажите, если возможно продолжить работу

4 года назад
Danil_Kuchuk
Даниил 
24 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Darusssya
Дарья 
21 год
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$1
1 день
Escrow
Дарья справилась с задачей на отлично! Предложила несколько вариантов и в целом выполнение заняло минимум времени. Всем рекомендую!
Рекомендую заказчика. Постановка задачи на высоком уровне и оплата прошла в срок.

Заявки фрилансеров

Darusssya
Дарья 
21 год
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад

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