Тексты стяжка пола и штукатурка

Нужен копирайтер для текстов на посадочные страницы штукатурки и стяжки.

Пример текстов:

shtukaturov.ru/service/styazhka-pola/polusuhaya-styazhka-pola/

shtukaturov.ru/service/styazhka-pola/mehanizirovannaya-styazhka-pola/

shtukaturov.ru/service/styazhka-pola/styazhka-pola-v-kvartire/

ВАЖНО! На этих страницах есть блок вопрос-ответ. Посмотрите формат, для него тоже нужно писать контент.

Тексты объемом 2000-3000 символов. Для начала надо будет 10 текстов, то есть около 25000 символов. Далее будут ещё задачи по копирайтингу.