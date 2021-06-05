Тексты стяжка пола и штукатурка

$180
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт27 заявок804 просмотра

Нужен копирайтер для текстов на посадочные страницы штукатурки и стяжки.

Пример текстов:

shtukaturov.ru/service/styazhka-pola/polusuhaya-styazhka-pola/

shtukaturov.ru/service/styazhka-pola/mehanizirovannaya-styazhka-pola/

shtukaturov.ru/service/styazhka-pola/styazhka-pola-v-kvartire/

ВАЖНО! На этих страницах есть блок вопрос-ответ. Посмотрите формат, для него тоже нужно писать контент.

Тексты объемом 2000-3000 символов. Для начала надо будет 10 текстов, то есть около 25000 символов. Далее будут ещё задачи по копирайтингу.

4 года назад
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