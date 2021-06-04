Требуются услуги копирайтера

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Закрыт9 заявок513 просмотров

Здравствуйте!

Ищу копирайтера для написания 3 статей для сайта.

Написать нужно за сутки, общий объём 5 000 знаков. Важно, чтобы был грамотный текст, соответствующий нормам русского языка.

Задание на статьи полностью моё, ничего придумывать не нужно. Оплата после сдачи текстов. 40 рублей за 1000 знаков.

Если вам это интересно, скиньте сюда ссылку на портфолио или ваши работы в Интернете.

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4 года назад
OlegPyko
Олег 
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