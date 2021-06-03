Нужно написать 3 статьи в блог на английском

$3
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Закрыт1 заявка588 просмотров

Цена указана за 1000 символов

Темы:

1) How Artificial Intelligence Will Impact Customer Service

2) How to Become an Artificial Intelligence Engineer

3) How companies use artificial intelligence

Язык: англ

Уникальность: минимум 90%

Анкора : AI App development, AI development, AI consulting

Особенности: на гест пост

Максимальный срок сдачи: 04.06 17:00 (пт)

Важно! Успеете до 13:00 цена 3,5$. Если до 17:00 - 3$

4 года назад
guest_16227098296239
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Александра
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
5 отзывов
4 года назад