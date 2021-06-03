Написать статью на Английском

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Закрытнет заявок583 просмотра

Количество символов: от 2000 до 3000

Язык: Английский

Уникальность: не меньше 90%

Тема: Data Science programming, Data science consulting,Machine Learning

Ключевые слова: ML development, AI consulting, Data science

Особенности: для гест постинга

Срок сдачи: до 13:00 4.06(пятница)

Машинное обучение
4 года назад
SimpleGuy
Завирюха 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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