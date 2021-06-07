В интернет-магазин нужно написать продающие, громкие заголовки для товаров, соответствующие сео для поиска в гугл, нужно будет заполнить табличку по определенным параметрам. Вашу цену за 1000 символов пишите в комментарии.
Написание 3 статей на тему IT для сайта
- Написать 3 статьи на тему IT для сайта: https://hyperflowlabs.com/
- Количество символов: 3 000
- Язык статей: английский
- Согласованные анкоры :
- Data science consulting
- AI App development
- AI development
- AI consulting
- ML consulting
- ML development
- Оплата: смогу заплатить 370 грн
Пример статьи прикреплён ниже
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг5 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно написать тексты с описаниями товаров для интернет-магазина. Тема: косметика. Также тексты-описаний для брендов. Объём одного текста от 600 до 1200 знаков без пробелов.Копирайтинг20 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно подготовить текст к размножению Пример итога: Налоговый аудит – это {частичная|специальная|специализированная|по заданию|по техническому заданию} или {комплексная проверка| комплексный аудит} {налоговой отчетности|отчетности для налоговой в sity}. {Процедура ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
- $2
Цена указана за 1000 символов К-во символов: 1000- 3000 Язык: англ Уникальность: минимум 90% Ключевые слова: AI App development, AI development, AI consulting Особенности: на гест пост Максимальный ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $2
Цена указана за 1000 символов К-во символов: 1000- 3000 Язык: англ Уникальность: минимум 90% Ключевые слова: AI App development, AI development, AI consulting Особенности: на гест пост Максимальный срок ...Копирайтингнет заявокЗакрыт4 года назад
- $2
К-во символов: 1000- 3000 Язык: англ Уникальность: минимум 90% Ключевые слова: AI App development, AI development, AI consulting Особенности: на гест пост Максимальный срок сдачи: 04.06 13:00 (пт)[table]AI App ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $120
Для продвижения личного бренда эксперта (психология, философия, IT и медицина) в соцсетях ищется райтер с релевантным опытом работы. Удаленная работа, частичная занятость Создание уникальных и увлекательных авторских текстов: экспертных, информационных, продающих, рекламных, имиджевых для ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт4 года назад
написание статьи про пни 30 а точнее про психоневрологический интернат номер 30Копирайтинг6 заявокЗакрыт4 года назад