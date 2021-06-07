Написание 3 статей на тему IT для сайта

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Завершен1 заявка604 просмотра

- Написать 3 статьи на тему IT для сайта: https://hyperflowlabs.com/

- Количество символов: 3 000

- Язык статей: английский

- Согласованные анкоры :

  • Data science consulting
  • AI App development
  • AI development
  • AI consulting
  • ML consulting
  • ML development
- Дедлайн: как можно скорее

- Оплата: смогу заплатить 370 грн

Пример статьи прикреплён ниже

Написание статей
4 года назад
guest_16227266501639
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

cilinskijpavlo02
Цылинский 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
4 года назад
$13
1 день
Escrow
Очень хороший автор и собеседник! Сделал мой заказ на отлично и во время. Можете смело делать заказ работы у него.
Отличный заказчик. Пошёл на встречу. Хороший собеседник. Заплатил в срок и столько сколько нужно

Заявки фрилансеров

cilinskijpavlo02
Цылинский 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
4 года назад

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